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«Уральские авиалинии» увеличивают количество рейсов по маршруту Екатеринбург — Прага — Екатеринбург
17 январь 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» к началу летнего сезона увеличивает количество рейсов по маршруту Екатеринбург — Прага — Екатеринбург до четырех раз в неделю. С 30 марта 2018 года рейс будет выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба перевозчика.
Введение дополнительной частоты полетов по этому востребованному направлению призвано сделать обслуживание пассажиров еще более удобным и качественным. Гибкое расписание поможет спланировать полноценный отпуск или прекрасный уикенд в Праге. К тому же Чехия, находящаяся в самом центре Европы, может служить отправной точкой для посещения соседних стран, входящих в шенгенскую зону.
«Прагу зовут городом тысячи шпилей за ее архитектуру, устремленные вверх башни, готические соборы, барочные храмы, извилистые улочки, Карлов мост с 30 скульптурами — этот город нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Прага будет интересна и путешественникам, которые не в первый раз отправляются сюда. Можно посетить природный парк Олений ров, прогуляться по летнему дворцу королевы Анны с Бельведером или заняться поиском необычных скульптур работы Давида Черного: Подхалимство, Перевернутый Конь, Подвешенный человек и другие не менее удивительные творения. Разнообразить свой отдых в Праге можно поездками в соседние города: Брно, Оломоуц, Кутна-Гору или отправиться на экскурсии по средневековым замкам, количество которых не поддается исчислению: Карлштейн, Крумлов, Пернштейн. И, конечно, в Праге нужно отведать блюда чешской кухни: огромное «вепрево колено», невероятно вкусное пиво, пряный трдельник; обязательно привезти чешский гранат, вафли-оплатки, ликер Бехеровку и прекрасные воспоминания об этой удивительной стране», — говорится в сообщении.
Билеты в Прагу можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Введение дополнительной частоты полетов по этому востребованному направлению призвано сделать обслуживание пассажиров еще более удобным и качественным. Гибкое расписание поможет спланировать полноценный отпуск или прекрасный уикенд в Праге. К тому же Чехия, находящаяся в самом центре Европы, может служить отправной точкой для посещения соседних стран, входящих в шенгенскую зону.
«Прагу зовут городом тысячи шпилей за ее архитектуру, устремленные вверх башни, готические соборы, барочные храмы, извилистые улочки, Карлов мост с 30 скульптурами — этот город нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Прага будет интересна и путешественникам, которые не в первый раз отправляются сюда. Можно посетить природный парк Олений ров, прогуляться по летнему дворцу королевы Анны с Бельведером или заняться поиском необычных скульптур работы Давида Черного: Подхалимство, Перевернутый Конь, Подвешенный человек и другие не менее удивительные творения. Разнообразить свой отдых в Праге можно поездками в соседние города: Брно, Оломоуц, Кутна-Гору или отправиться на экскурсии по средневековым замкам, количество которых не поддается исчислению: Карлштейн, Крумлов, Пернштейн. И, конечно, в Праге нужно отведать блюда чешской кухни: огромное «вепрево колено», невероятно вкусное пиво, пряный трдельник; обязательно привезти чешский гранат, вафли-оплатки, ликер Бехеровку и прекрасные воспоминания об этой удивительной стране», — говорится в сообщении.
Билеты в Прагу можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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