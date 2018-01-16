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Свердловский ТФОМС обязали увеличить финансирование медучреждения в Новоуральске

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Прокуратура Свердловской области провела проверку соблюдения требований законодательства при оказании жителям Новоуральского городского округа медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В октябре 2017 года прокуратура провела рабочее совещание по вопросам соблюдения прав граждан, проживающих на территории Новоуральского городского округа, на надлежащую медицинскую помощь, а также прав работников ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА России» (ЗАТО Новоуральск) на оплату труда.



По его результатам были запланированы конкретные мероприятия, направленные на решение проблем, связанных с обеспечением стабильности деятельности медицинского учреждения.



В рамках исполнения указанных мероприятий ТФОМС Свердловской области представил в прокуратуру области информацию об увеличении в 2018 году для ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА России» дифференцированного подушевого норматива финансирования медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, на 38% в сравнении с 2017 годом.



«Привлечение дополнительных средств позволит стабилизировать деятельность учреждения в интересах граждан», — поясняют в пресс-службе.

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