Кризис

Продажи Группы ЛСР в 2017 году сократились на 7%

Девелоперская Группа ЛСР в 2017 году заключила контракты на продажу объектов на сумму 65,3 млрд руб., что на 7% меньше уровня предыдущего года (70,6 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба компании.



В прошлом году совокупно во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) было заключено новых контрактов на продажу 640 тыс. кв. м., что на 6% меньше, чем в 2016 году (681 тыс. кв. м).



В IV квартале 2017 года девелопер реализовал 216 тыс. кв. м., что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда было продано 172 тыс. кв. м. Всего в 2017 году было реализовано 909 тыс. кв. м.



«В течение года, по мере оживления рынка и увеличения предложения в различных его сегментах со стороны компании, наблюдалась положительная динамика показателей продаж недвижимости», — рассказали в компании.

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