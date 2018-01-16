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Продажи Группы ЛСР в 2017 году сократились на 7%
16 январь 2018 (17:44)
УрБК, Москва, 16.01.2018. Девелоперская Группа ЛСР в 2017 году заключила контракты на продажу объектов на сумму 65,3 млрд руб., что на 7% меньше уровня предыдущего года (70,6 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба компании.
В прошлом году совокупно во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) было заключено новых контрактов на продажу 640 тыс. кв. м., что на 6% меньше, чем в 2016 году (681 тыс. кв. м).
В IV квартале 2017 года девелопер реализовал 216 тыс. кв. м., что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда было продано 172 тыс. кв. м. Всего в 2017 году было реализовано 909 тыс. кв. м.
«В течение года, по мере оживления рынка и увеличения предложения в различных его сегментах со стороны компании, наблюдалась положительная динамика показателей продаж недвижимости», — рассказали в компании.
В прошлом году совокупно во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) было заключено новых контрактов на продажу 640 тыс. кв. м., что на 6% меньше, чем в 2016 году (681 тыс. кв. м).
В IV квартале 2017 года девелопер реализовал 216 тыс. кв. м., что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда было продано 172 тыс. кв. м. Всего в 2017 году было реализовано 909 тыс. кв. м.
«В течение года, по мере оживления рынка и увеличения предложения в различных его сегментах со стороны компании, наблюдалась положительная динамика показателей продаж недвижимости», — рассказали в компании.
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