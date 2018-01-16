Кадровый голод ГИБДД

В этом году штатную численность ГИБДД ждет очередное за последние годы сокращение, на этот раз на 10 тыс. ед. По некоторым расчетам, сокращено будет около 10% штата ГИБДД, однако в реальности количество уволенных может оказаться вдвое меньше из-за большого числа вакантных должностей. В частности, в Свердловской области в октябре не хватало около 260 сотрудников ДПС. Дальнейшее сокращение кадрового состава постовых служб в итоге может дать водителям ощущение безнаказанности и спровоцировать ухудшение ситуации на дорогах.Штатная численность ГИБДД с 1 января 2018 года сокращена на 10 тыс. единиц, сообщается на сайте МВД России со ссылкой на указ президента РФ.«Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», — говорится в сообщении.Пока неизвестно, сколько инспекторов сократят в Свердловской области — решение будет принимать начальник регионального ГУ МВД России Михаил Бородин. Но пока в областном главке ждут нормативные документы из федерального управления.«Необходимые организационно-штатные мероприятия на территории Среднего Урала будут проведены в установленном порядке, как только из центрального аппарата МВД РФ поступят соответствующие нормативные документы. В них будет отражена и Свердловская область. В указе президента говорится об РФ в целом. Скорее всего, специалисты МВД тщательно проанализируют состояние дел по подразделениям ГИБДД в каждом регионе нашей страны, на основании чего и выработают конкретные установки», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Вместе с тем, по данным «Газеты.ru», совещания по вопросу сокращения штата ГИБДД пройдут в управлениях субъектов РФ уже на этой неделе, определиться с количеством уволенных и конкретными должностями регионам нужно будет к 1 февраля 2018 года.В среднем в регионах планируется сократить 10-12% штатной численности Госавтоинспекции, при этом в реальности число уволенных может оказаться меньше из-за значительного количества вакантных должностей.Так, в конце октября в органах ГИБДД Свердловской области не хватало 312 сотрудников, говорил начальник Управления Госавтоинспекции Свердловской области Юрий Дёмин. По его словам, большая часть вакантных должностей — в дорожно-постовой службе.«Из 312 должностей в пределах 260 должностей — это дорожно-постовая служба, все, что связано с несением службы на постах. К сожалению, проблема в том, что часть людей, которые приходят на службу, по состоянию здоровья не проходят. Работаем очень активно с категорией, которая демобилизовывается из армии, работаем с учебными заведениями. Но, к сожалению, не очень-то хотят идти на службу в Госавтоинспекцию. Есть в том числе вакансии и по регистрационно-экзаменационной деятельности, в службе технического надзора, дорожной инспекции. А по дорожной инспекции есть проблема, потому что мы должны взять специалистов. А специалистов у нас в области готовит технический университет по организации движения», — рассказал ранее Юрий Дёмин.Выяснить, как обстоит ситуация с укомплектованностью штата в областном ГИБДД на начало года, не удалось: и в пресс-службе областного главка, и в отделе пропаганды УГИБДД не смогли оперативно предоставить данные.По некоторым данным, уволенных сотрудников дорожно-постовых служб собираются заменить камерами фото- и видеофиксации, содержание которых обходится бюджету дешевле. Кроме того, с введением европротокола инспекторы ДПС все реже выезжают на места ДТП.Вполне возможно, что в Свердловской области заявленное сокращение по факту выльется в оптимизацию штатной численности. В реальности никого не уволят, но и вакантных должностей в Госавтоинспекции не останется. Тем не менее в регионе уже сейчас ощущается нехватка «живых» инспекторов. В конце концов, камеры не смогут выявить пьяных водителей, проверить, в порядке ли документы у водителя, проследить направление движения большегрузного транспорта или эвакуировать автомобиль, припаркованный в неположенном месте. Как ранее писал УрБК, ГИБДД уже не раз оказывалась бессильной перед подобными проблемами в Екатеринбурге. Реальное же сокращение инспекторов на дорогах лишь усугубит ситуацию на дорогах.