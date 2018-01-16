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В 2017 году сотрудники ГИБДД зафиксировали рост аварийности на подъезде к Екатеринбургу с трассы М-5 Урал
16 январь 2018 (17:31)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В 2017 году зарегистрирован рост аварийности на подъезде к Екатеринбургу от автодороги федерального значения М-5 Урал. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.
Это единственная автодорога федерального значения в регионе, где в прошлом году увеличилось число ДТП.
«Из четырех автодорог федерального значения, которые проходят через территорию Свердловской области, рост аварийности зарегистрирован на автодороге «Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги М-5 Урал», здесь зарегистрирована самая высокая тяжесть последствий ДТП — 29,8. На остальных автодорогах федерального значения, проходящих по территории Свердловской области, отмечено снижение количества ДТП», — сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД.
При этом наибольшее количество ДТП среди федеральных трасс зарегистрировано на автодороге «Екатеринбург — Тюмень»: 84 ДТП, в которых погиб 21 человек, еще 138 пострадали.
На региональной автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» (прямое и обратное направление) в результате 118 ДТП 33 человека погибли и 186 травмированы. Здесь зарегистрированы наиболее высокие показатели аварийности по сравнению с остальными автодорогами регионального значения.
Также в 2017 году отмечен рост аварийности на областных автодорогах: «Серов — Североуральск — Ивдель», «Екатеринбург — Полевской», «Камышлов — Сухой Лог» и «Южный подъезд к г. Нижний Тагил». Наибольшая тяжесть последствий (61.5) зарегистрирована на автодороге регионального значения «Ачит — Месягутово», где за истекший период в 4 ДТП погибли 8 и травмированы 5 человек.
В целом по региону в 2017 году зафиксировано снижение аварийности, сокращение числа умерших и пострадавших в ДТП граждан.
Это единственная автодорога федерального значения в регионе, где в прошлом году увеличилось число ДТП.
«Из четырех автодорог федерального значения, которые проходят через территорию Свердловской области, рост аварийности зарегистрирован на автодороге «Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги М-5 Урал», здесь зарегистрирована самая высокая тяжесть последствий ДТП — 29,8. На остальных автодорогах федерального значения, проходящих по территории Свердловской области, отмечено снижение количества ДТП», — сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД.
При этом наибольшее количество ДТП среди федеральных трасс зарегистрировано на автодороге «Екатеринбург — Тюмень»: 84 ДТП, в которых погиб 21 человек, еще 138 пострадали.
На региональной автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» (прямое и обратное направление) в результате 118 ДТП 33 человека погибли и 186 травмированы. Здесь зарегистрированы наиболее высокие показатели аварийности по сравнению с остальными автодорогами регионального значения.
Также в 2017 году отмечен рост аварийности на областных автодорогах: «Серов — Североуральск — Ивдель», «Екатеринбург — Полевской», «Камышлов — Сухой Лог» и «Южный подъезд к г. Нижний Тагил». Наибольшая тяжесть последствий (61.5) зарегистрирована на автодороге регионального значения «Ачит — Месягутово», где за истекший период в 4 ДТП погибли 8 и травмированы 5 человек.
В целом по региону в 2017 году зафиксировано снижение аварийности, сокращение числа умерших и пострадавших в ДТП граждан.
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