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Российские спортсмены могут выступить на ОИ-2018 под советским флагом

16 январь 2018 (17:21)

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит возможность использования российскими спортсменами советской символики, флага и гимна СССР на Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — говорится в сообщении.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

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