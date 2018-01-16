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В Нью-Джерси запретили управление беспилотниками в пьяном виде

16 январь 2018 (17:21)

В американском штате Нью-Джерси запретили управление беспилотными летательными аппаратами в пьяном виде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление губернатора штата Криса Кристи.

Дронами нельзя будет управлять при концентрации алкоголя в крови от 0.08%, такая же норма установлена и для управления автомобилем. Закон также запрещает полеты дронов вблизи тюрем.

Отмечается, что нарушителей ждет наказание в виде шести месяцев лишения свободы или 1 тыс. США штрафа.

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