Дайджест
В Нью-Джерси запретили управление беспилотниками в пьяном виде
16 январь 2018 (17:21)
В американском штате Нью-Джерси запретили управление беспилотными летательными аппаратами в пьяном виде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление губернатора штата Криса Кристи.
Дронами нельзя будет управлять при концентрации алкоголя в крови от 0.08%, такая же норма установлена и для управления автомобилем. Закон также запрещает полеты дронов вблизи тюрем.
Отмечается, что нарушителей ждет наказание в виде шести месяцев лишения свободы или 1 тыс. США штрафа.
Дронами нельзя будет управлять при концентрации алкоголя в крови от 0.08%, такая же норма установлена и для управления автомобилем. Закон также запрещает полеты дронов вблизи тюрем.
Отмечается, что нарушителей ждет наказание в виде шести месяцев лишения свободы или 1 тыс. США штрафа.
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