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В Нью-Джерси запретили управление беспилотниками в пьяном виде

В американском штате Нью-Джерси запретили управление беспилотными летательными аппаратами в пьяном виде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление губернатора штата Криса Кристи.



Дронами нельзя будет управлять при концентрации алкоголя в крови от 0.08%, такая же норма установлена и для управления автомобилем. Закон также запрещает полеты дронов вблизи тюрем.



Отмечается, что нарушителей ждет наказание в виде шести месяцев лишения свободы или 1 тыс. США штрафа.

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