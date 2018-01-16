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ЮУТПП организует визит челябинских предпринимателей в Казахстан

УрБК, Челябинск, 16.01.2018. С 30 января по 2 февраля 2018 года состоится визит челябинских предпринимателей в Казахстан. Организацией поездки занимается Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП).



Как сообщает пресс-служба ЮУТПП, основным мероприятием бизнес-миссии станет посещение Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» расположенного на казахстанско-китайской границе в Панфиловском районе Алматинской области (360 км от Алматы). В рамках визита в центр беспошлинной торговли между Казахстаном и Китаем будут организованы переговоры с китайскими резидентами МЦПС. Участники делегации Челябинской области смогут ознакомиться с номенклатурой и спросом китайских потребителей на российские товары, изучить возможности реализации своей продукции через МЦПС.



«Кроме того, в программе визита в Казахстан запланировано проведение деловых переговоров с руководством ТОО «ПКК «САКТАГАН» по вопросам организации поставок металла для компании. Предприятие занимается сборкой грузовых автомобилей под брендом ALMATRUCK, а также тентованных полуприцепов, рефрижераторов SAKTAGAN. В ближайшее время ТОО «ПКК «САКТАГАН» запланирован запуск производства самосвальных кузовов из российского металла. Для участников делегации будет организовано посещение производственной базы ALMATRUCK (Алматы)», — говорится в сообщении.



Заявки на включение в состав деловой делегации Челябинской области для визита в Казахстан принимаются в центре внешнеэкономической деятельности ЮУТПП по тел.: (351) 265-58-15, 265-39-77. Контактное лицо — Кадакина Ольга Владимировна.

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