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В Екатеринбурге в I квартале 2018 года запретят парковку на семи улицах

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В Екатеринбурге в течение I квартала 2018 года будет запрещена парковка на участках семи улиц, сообщает официальный портал города.



Ограничения вводятся на улицах Белинского (от Куйбышева до Карла Маркса и от Большакова до Тверитина), Малышева (от Луначарского до Восточной), Ленина (от Вайнера до Банковского), Сухорукова (от Татищева до Нагорной), Ямская (от Чкалова до Громова — нечетная сторона), Гурзуфская (вдоль дома Московская, 52) и Фурманова (около дома № 123).



По указанным адресам будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

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