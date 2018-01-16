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В Екатеринбурге в I квартале 2018 года запретят парковку на семи улицах
16 январь 2018 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В Екатеринбурге в течение I квартала 2018 года будет запрещена парковка на участках семи улиц, сообщает официальный портал города.
Ограничения вводятся на улицах Белинского (от Куйбышева до Карла Маркса и от Большакова до Тверитина), Малышева (от Луначарского до Восточной), Ленина (от Вайнера до Банковского), Сухорукова (от Татищева до Нагорной), Ямская (от Чкалова до Громова — нечетная сторона), Гурзуфская (вдоль дома Московская, 52) и Фурманова (около дома № 123).
По указанным адресам будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Ограничения вводятся на улицах Белинского (от Куйбышева до Карла Маркса и от Большакова до Тверитина), Малышева (от Луначарского до Восточной), Ленина (от Вайнера до Банковского), Сухорукова (от Татищева до Нагорной), Ямская (от Чкалова до Громова — нечетная сторона), Гурзуфская (вдоль дома Московская, 52) и Фурманова (около дома № 123).
По указанным адресам будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
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