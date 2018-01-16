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В России необходимо разработать механизм материального стимулирования рабочих

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В среднесрочном и долгосрочном плане единственный способ решения кадровых проблем в любом сегменте экономики — повышение интереса к соответствующим специальностям со стороны молодежи. Об этом сообщил УрБК советник президента ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.



«Это означает более активную работу со студентами и школьниками. А также, поскольку речь идет о рыночных отношениях — разработке механизма материального стимулирования специалистов. В рамках государственных программ эти задачи не решить, кроме того, это было бы малоэффективным, поскольку означало бы отсутствие рыночных регулятивных механизмов, участия бизнеса в формировании предложения на рынке труда», — заявил Ярослав Кабаков.



В этой ситуации более эффективными представляются механизмы государственно-частного партнерства.



«На практике это могут быть специальные кафедры или курсы, организуемые предприятиями в учебных заведениях, целевые доплаты к стипендии, гранты на обучения на условиях дальнейшей работы в течение определенного срока на конкретном предприятии. Все эти механизмы хорошо проработаны и давно и активно применяются на Западе — здесь имеет смысл не изобретать велосипед, а воспользоваться зарубежным опытом», — рассказал Я. Кабаков.

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