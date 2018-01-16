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«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию ЖК «Свой круг» в Екатеринбурге
16 январь 2018 (16:30)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. «Синара-Девелопмент» завершила строительство жилого комплекса (ЖК) комфорт-класса «Свой круг» в районе Шарташского рынка в Екатеринбурге. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.
Строительство жилого комплекса было завершено в планируемые сроки — разрешение на ввод в эксплуатацию получено 28 декабря 2017 года. Передача ключей началась 15 января 2018 года.
«Яркий 25-этажный жилой комплекс расположился в районе с развитой инфраструктурой. Все необходимое для жизни находится в шаговой доступности: магазины, аптеки, досуговые и медицинские центры. В непосредственной близости работают детский сад «Берег детства», а также школы № 7 и гимназия «Корифей». На огороженной территории дома расположились подземный паркинг, детская и спортивная площадки», — говорится в сообщении.
При строительстве жилого комплекса использовались современные энергоэффективные технологии. Вентилируемый фасад здания снижает потери тепла и обеспечивает правильное распределение влаги.
«Продуманная система отопления дома регулирует температуру в помещениях в зависимости от погодных условий. В холлах и подъезде установлены энергосберегающие лампы», — сообщили в Группе Синара.
Жилой дом общей площадью 17,4 тыс. кв. м. насчитывает 184 квартиры, все они выполнены с качественной подготовкой под финишную отделку. Грамотно спланировать пространство жилых помещений поможет подарок от отдела продаж «Синара-Девелопмент»: новоселам предоставят идеи дизайна квартир.
По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, сегодня практически все квартиры ЖК «Свой круг» проданы.
«Высокий спрос на квартиры связан с удачным месторасположением дома, а также будущих владельцев привлекала продуманная эргономика и интересные архитектурные решения, повышающие качество их жизни», — подчеркнул Т. Уфимцев.
Строительство жилого комплекса было завершено в планируемые сроки — разрешение на ввод в эксплуатацию получено 28 декабря 2017 года. Передача ключей началась 15 января 2018 года.
«Яркий 25-этажный жилой комплекс расположился в районе с развитой инфраструктурой. Все необходимое для жизни находится в шаговой доступности: магазины, аптеки, досуговые и медицинские центры. В непосредственной близости работают детский сад «Берег детства», а также школы № 7 и гимназия «Корифей». На огороженной территории дома расположились подземный паркинг, детская и спортивная площадки», — говорится в сообщении.
При строительстве жилого комплекса использовались современные энергоэффективные технологии. Вентилируемый фасад здания снижает потери тепла и обеспечивает правильное распределение влаги.
«Продуманная система отопления дома регулирует температуру в помещениях в зависимости от погодных условий. В холлах и подъезде установлены энергосберегающие лампы», — сообщили в Группе Синара.
Жилой дом общей площадью 17,4 тыс. кв. м. насчитывает 184 квартиры, все они выполнены с качественной подготовкой под финишную отделку. Грамотно спланировать пространство жилых помещений поможет подарок от отдела продаж «Синара-Девелопмент»: новоселам предоставят идеи дизайна квартир.
По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, сегодня практически все квартиры ЖК «Свой круг» проданы.
«Высокий спрос на квартиры связан с удачным месторасположением дома, а также будущих владельцев привлекала продуманная эргономика и интересные архитектурные решения, повышающие качество их жизни», — подчеркнул Т. Уфимцев.
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