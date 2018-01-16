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Счетная палата предлагает объединить ПФР, ФОМС и ФСС

УрБК, Москва, 16.01.2018. Счетная палата РФ предлагает объединить Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый государственный внебюджетный фонд. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Голикова, передает «Прайм».



По ее словам, в ПФР, ФОМС и ФСС работают 162,8 тыс. человек, и на сегодняшний день расходы на содержание трех государственных внебюджетных фондов составляют суммарно 143,8 млрд руб., которые покрываются за счет собираемых в их бюджеты страховых взносов, являющихся, по сути, налогами на фонд оплаты труда.



«И здесь мы считаем необходимым поставить вопрос, что мы в принципе говорим о том, что мы создаем единую информационную систему, в том числе после того, как администрирование страховых взносов было передано ФНС, и должны исключить необходимость создания параллельных информсистем всеми тремя государственными внебюджетными фондами. Ресурсы, которые они затрачивают на информатизацию, очень большие», — сказала Т. Голикова.



«В этой связи мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — единый государственный внебюджетный фонд, который бы объединил все эти фонды. По опыту большинства аналогичных институтов объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности», — заявила глава Счетной палаты РФ.

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