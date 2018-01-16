Новости дня
Счетная палата предлагает объединить ПФР, ФОМС и ФСС
16 январь 2018 (15:48)
УрБК, Москва, 16.01.2018. Счетная палата РФ предлагает объединить Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый государственный внебюджетный фонд. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Голикова, передает «Прайм».
По ее словам, в ПФР, ФОМС и ФСС работают 162,8 тыс. человек, и на сегодняшний день расходы на содержание трех государственных внебюджетных фондов составляют суммарно 143,8 млрд руб., которые покрываются за счет собираемых в их бюджеты страховых взносов, являющихся, по сути, налогами на фонд оплаты труда.
«И здесь мы считаем необходимым поставить вопрос, что мы в принципе говорим о том, что мы создаем единую информационную систему, в том числе после того, как администрирование страховых взносов было передано ФНС, и должны исключить необходимость создания параллельных информсистем всеми тремя государственными внебюджетными фондами. Ресурсы, которые они затрачивают на информатизацию, очень большие», — сказала Т. Голикова.
«В этой связи мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — единый государственный внебюджетный фонд, который бы объединил все эти фонды. По опыту большинства аналогичных институтов объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности», — заявила глава Счетной палаты РФ.
По ее словам, в ПФР, ФОМС и ФСС работают 162,8 тыс. человек, и на сегодняшний день расходы на содержание трех государственных внебюджетных фондов составляют суммарно 143,8 млрд руб., которые покрываются за счет собираемых в их бюджеты страховых взносов, являющихся, по сути, налогами на фонд оплаты труда.
«И здесь мы считаем необходимым поставить вопрос, что мы в принципе говорим о том, что мы создаем единую информационную систему, в том числе после того, как администрирование страховых взносов было передано ФНС, и должны исключить необходимость создания параллельных информсистем всеми тремя государственными внебюджетными фондами. Ресурсы, которые они затрачивают на информатизацию, очень большие», — сказала Т. Голикова.
«В этой связи мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — единый государственный внебюджетный фонд, который бы объединил все эти фонды. По опыту большинства аналогичных институтов объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности», — заявила глава Счетной палаты РФ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С 2018 года аптеки обяжут платить взносы на ОМС по полной ставке
- Госдума сохранила тарифы страховых взносов в размере 30%
- Правительство РФ намерено ввести в 2017 году единый социальный налог
- С начала 2010 года в Пенсионный фонд Челябинской области поступило страховых взносов на сумму 7,6 млрд. рублей
- Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, предусматривающий переход с 1 января 2010 года от уплаты единого социального налога к страховым взносам