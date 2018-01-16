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В Екатеринбурге судебного пристава-исполнителя обвиняют в мошенничестве в крупном размере
16 январь 2018 (15:29)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Судебному приставу-исполнителю одного из районных отделов Екатеринбурга предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый изготовил подложные документы, на основании которых впоследствии с расчетного счета районного отдела судебных приставов на расчетный счет физического лица было перечислено более 800 тыс. руб.
В настоящее время следователи СК во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России выполняют комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый изготовил подложные документы, на основании которых впоследствии с расчетного счета районного отдела судебных приставов на расчетный счет физического лица было перечислено более 800 тыс. руб.
В настоящее время следователи СК во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России выполняют комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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