Новости дня

Компания ТМК ЧЕРМЕТ успешно прошла квалификационный аудит

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Компания ТМК ЧЕРМЕТ (входит в Группу Синара) успешно прошла квалификационный аудит как независимый поставщик лома и отходов черных металлов на предприятия Трубной металлургической компании. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



Аудит проводил Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности (РосНИТИ). По итогам проверки компания внесена в реестр одобренных поставщиков предприятий ТМК.



«Свидетельство о квалификации выдано на три года. Поставляемое нашей компанией металлургическое сырье соответствует требованиям высокотехнологичного производства трубной продукции. В дальнейшем мы намерены продолжать совершенствование бизнес-процессов, чтобы непрерывно улучшать качество услуг по поставке лома. На 2018 год запланирована инвестиционная программа, объем которой составляет более 300 млн руб. Средства будут потрачены на открытие новых и модернизацию существующих ломозаготовительных участков, обновление автопарка, обеспечение соблюдения лицензионных требований и норм в части природоохранной деятельности», — заявил генеральный директор ТМК ЧЕРМЕТ Фагим Валеев.



Отметим, что ТМК ЧЕРМЕТ с 2000 года занимается закупкой и реализацией лома и отходов черных металлов. Доля компании на российском ломозаготовительном рынке превышает 9%. Производственные дочерние общества осуществляют заготовку, переработку и реализацию лома на основании действующих лицензий. На производственно-заготовительных участках (ПЗУ) дочерних обществ осуществляются следующие виды переработки лома: сортировка, огневая газовая резка и подрезка, механическая переработка (прессование и ножничная резка).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: