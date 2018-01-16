Кризис

В Екатеринбурге подержанные автомобили в среднем за год подорожали на 7%

В 2017 году средняя стоимость продаваемого автомобиля на вторичном рынке Екатеринбурга составила 493 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом цена выросла на 7%, сообщают аналитики портала «Авто.ру».



Средняя стоимость подержанного авто в Екатеринбурге почти на 14% меньше общероссийской — 573 тыс. руб. При этом за год средний возраст продаваемого автомобиля вырос в уральской столице с 9 лет 7 месяцев до 10 лет 2 месяцев. По стране в целом машины с пробегом тоже «стареют»: средний возраст — 10 лет.



Наиболее популярной маркой на вторичном рынке Екатеринбурга остается Lada. Автомобили российского производителя занимают наибольшую долю и в структуре спроса, и в предложении: 20,3% и 19,1% соответственно. На втором месте Toyota, которая проигрывает сразу в несколько раз и по спросу (9,3%), и по предложению (7,2%). По спросу на третьем месте — Hyundai (6,4%), по предложению же — Nissan (5,4%).



«За год ситуация существенно не поменялась, однако изменился интерес к автомобилям отечественного производства: предложение увеличилось на 0,7%, тогда как спрос — на 4%», — комментируют аналитики портала.



По моделям в структуре спроса самыми популярными в Екатеринбурге оказались Lada 2114 с долей 3,1%, Ford Focus (3%) и Toyota Corolla (2%), в структуре предложения — Ford Focus (2,8%), Lada 2114 (2,5%) и Opel Astra (2,2%). При этом спрос на отечественные автомобили меньше: в десятку входят четыре модели Lada.



По типу кузова в Екатеринбурге, как и по России в целом, наиболее популярны седаны. На втором и третьем месте — хэтчбеки и кроссоверы.



«Примечательно, что в Свердловской области наблюдается повышенный интерес к хэтчбекам по спросу и предложению, тогда как в целом по России кроссоверы популярнее хэтчбеков. Похожий повышенный интерес к хэтчбекам также в Волгоградской, Воронежской областях, Республиках Татарстан и Башкортостан», — отмечают авторы исследования.

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