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Официальный курс долл. США вырос на 3 коп., евро — на 20 коп.

УрБК, Москва, 16.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2018 года. Курс долл. США вырос на 3 коп., до 56,39 руб., евро — на 20 коп., до 69,02 руб.

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