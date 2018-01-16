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Свердловские промышленные предприятия остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Сегодня промышленные предприятия остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Об этом сообщила УрБК исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова.



«Это системная проблема, и она требует системного решения. Для этого прежде всего нужно воспитывать интерес к техническим профессиям у подрастающего поколения со школьной скамьи. Сейчас мы наблюдаем гуманитаризацию школы, в результате чего ребята, которых родители отправляют на юридические и экономические факультеты, получив диплом, работают риэлторами, продавцами бытовой техники. В то же время наблюдается нехватка, инженеров, технологов, конструкторов», — рассказала Татьяна Кансафарова.



По ее словам, не только выпускники, но и их родители должны осознавать, что сегодня на современных промышленных предприятиях у рабочих высокой квалификации большая зарплата, хорошая социальная поддержка и условия труда, возможность сделать карьеру.



«Необходима модернизация системы образования, обновление методической и материально-технической базы. Многие профессии сегодня устарели, многие поменяли содержание, а система образования продолжает готовить специалистов по старым лекалам. Меняются условия на производстве: появляются новые станки, оборудование, новые принципы производства, и молодых специалистов, пришедших на предприятие, нужно переучивать. С 2016 года в стране действует система профессиональных квалификаций и профессиональных стандартов — инструментов, позволяющих сблизить систему образования с потребностями рынка труда, современного производства», — заявила Т. Кансафарова.

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