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В Свердловской области выросло число пострадавших в ДТП на железнодорожных переездах
16 январь 2018 (14:02)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В 2017 году на железнодорожных переездах Свердловской магистрали зафиксировано шесть дорожно-транспортных происшествий. В результате пострадали 25 человек, из них трое погибли, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги ОАО «РЖД».
Для сравнения, в 2016 году на СвЖД произошло семь дорожно-транспортных происшествий, пострадали восемь человек, четверо из них погибли.
Причиной всех ДТП стали нарушения правил дорожного движения водителями, повлекшие столкновение с проходящим подвижным составом. Всего в течение 2017 года дежурными по переездам зафиксировано 2,3 тыс. случаев нарушений ПДД водителями автотранспортных средств. Самые частые из них — проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов и обгон на переезде.
Для сравнения, в 2016 году на СвЖД произошло семь дорожно-транспортных происшествий, пострадали восемь человек, четверо из них погибли.
Причиной всех ДТП стали нарушения правил дорожного движения водителями, повлекшие столкновение с проходящим подвижным составом. Всего в течение 2017 года дежурными по переездам зафиксировано 2,3 тыс. случаев нарушений ПДД водителями автотранспортных средств. Самые частые из них — проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов и обгон на переезде.
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