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Назначен новый директор Свердловского регионального отделения «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. На должность директора Свердловского регионального отделения компании «МегаФон» назначена Инна Джур, ранее отвечавшая за маркетинговую стратегию оператора на Урале. Алексей Воронин, возглавлявший региональное отделение последние три года, покинул компанию, сообщает пресс-служба оператора связи.



«Изменения в управленческой команде в стратегически важном и приоритетном для нас регионе означают еще более активное развитие компании в этом году. Уверен, что шестилетний опыт нового топ-менеджера по реализации маркетинговой политики поможет найти новые точки роста. Качество сети и предоставляемых услуг — это фундамент нашей работы. В Свердловской области мы построили сильнейшую инфраструктуру, и под руководством Инны мы продолжим укреплять и наращивать лидерские позиции в городах региона», — отметил директор Уральского филиала «МегаФона» Валерий Величко.



В зоне действия уверенного сигнала «МегаФон» проживают более 95% населения Свердловской области. В сети оператора именно Средний Урал лидирует по количеству мобильных интернет-пользователей и входит в топ регионов по наибольшему приросту скаченного интернет-трафика. За 2017 год оператор запустил сеть 4G еще в 23 городах региона.



«Независимо от возраста все больше свердловчан становятся активными пользователями мобильного интернета, а смартфон или планшет, подключенный к сети, для многих выступает основным способом связи. И одна из главных моих задач — увеличить долю таких цифровых абонентов в сети «МегаФона». Среди приоритетных направлений работы — грамотное инвестирование в инфраструктурные проекты, качественная подготовка сети к Чемпионату мира по футболу-2018 и развитие 4G для еще большего числа абонентов», — говорит директор Свердловского регионального отделения «МегаФона» Инна Джур.

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