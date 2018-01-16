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Назначен новый директор Свердловского регионального отделения «МегаФона»
16 январь 2018 (13:28)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. На должность директора Свердловского регионального отделения компании «МегаФон» назначена Инна Джур, ранее отвечавшая за маркетинговую стратегию оператора на Урале. Алексей Воронин, возглавлявший региональное отделение последние три года, покинул компанию, сообщает пресс-служба оператора связи.
«Изменения в управленческой команде в стратегически важном и приоритетном для нас регионе означают еще более активное развитие компании в этом году. Уверен, что шестилетний опыт нового топ-менеджера по реализации маркетинговой политики поможет найти новые точки роста. Качество сети и предоставляемых услуг — это фундамент нашей работы. В Свердловской области мы построили сильнейшую инфраструктуру, и под руководством Инны мы продолжим укреплять и наращивать лидерские позиции в городах региона», — отметил директор Уральского филиала «МегаФона» Валерий Величко.
В зоне действия уверенного сигнала «МегаФон» проживают более 95% населения Свердловской области. В сети оператора именно Средний Урал лидирует по количеству мобильных интернет-пользователей и входит в топ регионов по наибольшему приросту скаченного интернет-трафика. За 2017 год оператор запустил сеть 4G еще в 23 городах региона.
«Независимо от возраста все больше свердловчан становятся активными пользователями мобильного интернета, а смартфон или планшет, подключенный к сети, для многих выступает основным способом связи. И одна из главных моих задач — увеличить долю таких цифровых абонентов в сети «МегаФона». Среди приоритетных направлений работы — грамотное инвестирование в инфраструктурные проекты, качественная подготовка сети к Чемпионату мира по футболу-2018 и развитие 4G для еще большего числа абонентов», — говорит директор Свердловского регионального отделения «МегаФона» Инна Джур.
«Изменения в управленческой команде в стратегически важном и приоритетном для нас регионе означают еще более активное развитие компании в этом году. Уверен, что шестилетний опыт нового топ-менеджера по реализации маркетинговой политики поможет найти новые точки роста. Качество сети и предоставляемых услуг — это фундамент нашей работы. В Свердловской области мы построили сильнейшую инфраструктуру, и под руководством Инны мы продолжим укреплять и наращивать лидерские позиции в городах региона», — отметил директор Уральского филиала «МегаФона» Валерий Величко.
В зоне действия уверенного сигнала «МегаФон» проживают более 95% населения Свердловской области. В сети оператора именно Средний Урал лидирует по количеству мобильных интернет-пользователей и входит в топ регионов по наибольшему приросту скаченного интернет-трафика. За 2017 год оператор запустил сеть 4G еще в 23 городах региона.
«Независимо от возраста все больше свердловчан становятся активными пользователями мобильного интернета, а смартфон или планшет, подключенный к сети, для многих выступает основным способом связи. И одна из главных моих задач — увеличить долю таких цифровых абонентов в сети «МегаФона». Среди приоритетных направлений работы — грамотное инвестирование в инфраструктурные проекты, качественная подготовка сети к Чемпионату мира по футболу-2018 и развитие 4G для еще большего числа абонентов», — говорит директор Свердловского регионального отделения «МегаФона» Инна Джур.
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