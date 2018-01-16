Дайджест
«Газпром» не намерен оспаривать решение Стокгольмского арбитража
16 январь 2018 (13:14)
«Газпром» не намерен оспаривать решение Стокгольмского арбитража в деле против украинского «Нафтогаза». Об этом рассказал зампред российской компании Александр Медведев, сообщает ТАСС.
«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?» — задался вопросом Медведев, комментируя перспективы апелляции.
Решение Стокгольмского арбитража по итогам многолетнего разбирательства двух компаний огласили 22 декабря. Обе компании объявили о победе друг над другом. Исходя из исковых требований можно сделать вывод, что «Нафтогаз» действительно оказался в выигрыше — российская сторона требовала более 50 млрд долл. США за нарушение условия take or pay («бери или плати») в контракте с учетом пеней и штрафов, однако суд это требование «Газпрома» не удовлетворил, наоборот, правило было признано дискриминирующим и отменено решением суда.
«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?» — задался вопросом Медведев, комментируя перспективы апелляции.
Решение Стокгольмского арбитража по итогам многолетнего разбирательства двух компаний огласили 22 декабря. Обе компании объявили о победе друг над другом. Исходя из исковых требований можно сделать вывод, что «Нафтогаз» действительно оказался в выигрыше — российская сторона требовала более 50 млрд долл. США за нарушение условия take or pay («бери или плати») в контракте с учетом пеней и штрафов, однако суд это требование «Газпрома» не удовлетворил, наоборот, правило было признано дискриминирующим и отменено решением суда.
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