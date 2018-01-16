Дайджест
Вблизи Чернобыльской АЭС построят солнечную электростанцию
16 январь 2018 (13:14)
Внутри зоны отчуждения, созданной вокруг чернобыльской АЭС, построят солнечную электростанцию, которая будет производить один мегаватт электроэнергии. Об этом сообщает издание Science Alert.
Генерация будет располагаться всего лишь в 100 метрах от саркофага, построенного над разрушенным ядерным реактором. В настоящее время строительство комплекса находится на завершающей стадии.
По словам Евгения Варягина, руководителя проекта «Солнечный Чернобыль», завод способен обеспечить электричеством поселок среднего размера, состоящий примерно из двух тысяч домов. Однако в будущем электростанция сможет производить в сто раз больше электроэнергии.
Завод построят на территории площадью 1,6 гектара, которую займут 3,8 тыс. солнечных батарей. Фотоэлементы будут закреплены на бетонных плитах, а не врыты в грунт, поскольку земляные работы в зоне отчуждения запрещены из-за риска распространения радиоактивной пыли.
Генерация будет располагаться всего лишь в 100 метрах от саркофага, построенного над разрушенным ядерным реактором. В настоящее время строительство комплекса находится на завершающей стадии.
По словам Евгения Варягина, руководителя проекта «Солнечный Чернобыль», завод способен обеспечить электричеством поселок среднего размера, состоящий примерно из двух тысяч домов. Однако в будущем электростанция сможет производить в сто раз больше электроэнергии.
Завод построят на территории площадью 1,6 гектара, которую займут 3,8 тыс. солнечных батарей. Фотоэлементы будут закреплены на бетонных плитах, а не врыты в грунт, поскольку земляные работы в зоне отчуждения запрещены из-за риска распространения радиоактивной пыли.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать