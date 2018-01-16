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Вблизи Чернобыльской АЭС построят солнечную электростанцию

Внутри зоны отчуждения, созданной вокруг чернобыльской АЭС, построят солнечную электростанцию, которая будет производить один мегаватт электроэнергии. Об этом сообщает издание Science Alert.



Генерация будет располагаться всего лишь в 100 метрах от саркофага, построенного над разрушенным ядерным реактором. В настоящее время строительство комплекса находится на завершающей стадии.



По словам Евгения Варягина, руководителя проекта «Солнечный Чернобыль», завод способен обеспечить электричеством поселок среднего размера, состоящий примерно из двух тысяч домов. Однако в будущем электростанция сможет производить в сто раз больше электроэнергии.



Завод построят на территории площадью 1,6 гектара, которую займут 3,8 тыс. солнечных батарей. Фотоэлементы будут закреплены на бетонных плитах, а не врыты в грунт, поскольку земляные работы в зоне отчуждения запрещены из-за риска распространения радиоактивной пыли.

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