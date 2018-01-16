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Губернатор Свердловской области не против завышения отельерами цен в период ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не против того, чтобы отельеры Среднего Урала завышали цены в период проведения в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции.



Напомним, постановлением правительства РФ максимальная и минимальная цены гостиничного номера в Свердловской области на период ЧМ-2018 установлены на уровне 47 тыс. руб. и 2 тыс. 610 руб. за сутки.



«Я не знаком с этим постановлением. А что плохого, если отельеры заработают для нашего региона финансы? У нас все-таки рыночная экономика. Есть Роспотребнадзор и антимонопольная служба: они будут следить, чтобы не было сговора. Мне кажется, это нормально, главное — не перегнуть палку. А тех, кто будет злоупотреблять, мы возьмем на заметку», — пояснил Е. Куйвашев.

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