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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль за долг в 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга арестовали автомобиль у компании, которая задолжала по налоговым платежам более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



«Изначально судебным приставом-исполнителем в качестве меры воздействия на неплательщика для погашения задолженности по налогам и сборам, включая пени, было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику транспортного средства Mercedes-Benz GL-Class GL 350 BlueTEC 4MATIC. Однако и после этого должник продолжил уклоняться от уплаты долга», — говорится в сообщении.



Уже в этом году в ходе совместного рейда с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Свердловской области судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства обнаружил транспортное средство должника на стоянке перед зданием организации. Судебный пристав-исполнитель принял решение о составлении акта описи и ареста имущества должника.

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