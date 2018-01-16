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За 11 месяцев 2017 года российские банки выдали более 30 млн кредитов
16 январь 2018 (12:25)
УрБК, Москва, 16.01.2018. За январь-ноябрь 2017 года российские банки выдали заемщикам 30,37 млн новых кредитов на сумму свыше 4,91 трлн руб., следует из доклада Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество новых кредитов выросло на 12%, а их сумма — на 36%.
Значительнее всего выросли объемы кредитования в сегменте кредитных карт — 42% в годовом выражении, при этом количество новых карт выросло только на 4%. По итогам 11 месяцев 2017 года банки выдали 7,48 млн кредитных карт на общую сумму более 467,30 млрд руб.
Объемы ипотечного кредитования в январе-ноябре 2017 года выросли на 39%. За 11 месяцев банки выдали 823,01 тыс. ипотечных кредитов общим объемом более 1,53 трлн руб. Число кредитов при этом выросло на 27% в годовом выражении.
Количество новых автокредитов увеличилось на 25%, а объемы — на 35%. Всего за 11 месяцев 2017 года банки выдали 389,73 тыс. автокредитов на сумму более 295,14 млрд руб.
В сегменте кредитов наличными по итогам 11 месяцев 2017 года количество новых кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования — на 33%. Всего за январь-ноябрь банки выдали 21,68 млн новых кредитов наличными на 2,62 трлн руб. против 18,99 млн кредитов на 1,97 трлн руб. годом ранее.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество новых кредитов выросло на 12%, а их сумма — на 36%.
Значительнее всего выросли объемы кредитования в сегменте кредитных карт — 42% в годовом выражении, при этом количество новых карт выросло только на 4%. По итогам 11 месяцев 2017 года банки выдали 7,48 млн кредитных карт на общую сумму более 467,30 млрд руб.
Объемы ипотечного кредитования в январе-ноябре 2017 года выросли на 39%. За 11 месяцев банки выдали 823,01 тыс. ипотечных кредитов общим объемом более 1,53 трлн руб. Число кредитов при этом выросло на 27% в годовом выражении.
Количество новых автокредитов увеличилось на 25%, а объемы — на 35%. Всего за 11 месяцев 2017 года банки выдали 389,73 тыс. автокредитов на сумму более 295,14 млрд руб.
В сегменте кредитов наличными по итогам 11 месяцев 2017 года количество новых кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования — на 33%. Всего за январь-ноябрь банки выдали 21,68 млн новых кредитов наличными на 2,62 трлн руб. против 18,99 млн кредитов на 1,97 трлн руб. годом ранее.
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