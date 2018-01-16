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Имущество бывшего руководителя Банка24.ру Сергея Лапшина выставлено на торги
16 январь 2018 (12:06)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Конкурсный управляющий бывшего владельца и руководителя Банка24.ру Сергея Лапшина проведет торги по продаже имущества предпринимателя в рамках процедуры личного банкротства. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Реализации подлежат земельный участок и расположенный на нем коттедж С. Лапшина площадью более 350 кв. м. в поселке «Сосновый бор» (ул. Академика Вонсовского, 2/6), а также автомобиль Merсedes-Benz GL500 4Matic, находящиеся в залоге у Уральского межрегионального банка (УМ-банка).
Начальная стоимость имущества составляет более 41 млн руб. При этом требования УМ-банка превышают 46 млн руб.
Напомним, в августе 2017 года С. Лапшин был признан банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. Процесс банкротства инициировал глава управляющей компании «Ява» Андрей Язев (его требования составили более 20 млн руб.). Общая сумма заявленных в ходе процесса требований кредиторов С. Лапшина превысила 100 млн руб.
Реализации подлежат земельный участок и расположенный на нем коттедж С. Лапшина площадью более 350 кв. м. в поселке «Сосновый бор» (ул. Академика Вонсовского, 2/6), а также автомобиль Merсedes-Benz GL500 4Matic, находящиеся в залоге у Уральского межрегионального банка (УМ-банка).
Начальная стоимость имущества составляет более 41 млн руб. При этом требования УМ-банка превышают 46 млн руб.
Напомним, в августе 2017 года С. Лапшин был признан банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. Процесс банкротства инициировал глава управляющей компании «Ява» Андрей Язев (его требования составили более 20 млн руб.). Общая сумма заявленных в ходе процесса требований кредиторов С. Лапшина превысила 100 млн руб.
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