Новости дня

Имущество бывшего руководителя Банка24.ру Сергея Лапшина выставлено на торги

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Конкурсный управляющий бывшего владельца и руководителя Банка24.ру Сергея Лапшина проведет торги по продаже имущества предпринимателя в рамках процедуры личного банкротства. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Реализации подлежат земельный участок и расположенный на нем коттедж С. Лапшина площадью более 350 кв. м. в поселке «Сосновый бор» (ул. Академика Вонсовского, 2/6), а также автомобиль Merсedes-Benz GL500 4Matic, находящиеся в залоге у Уральского межрегионального банка (УМ-банка).



Начальная стоимость имущества составляет более 41 млн руб. При этом требования УМ-банка превышают 46 млн руб.



Напомним, в августе 2017 года С. Лапшин был признан банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. Процесс банкротства инициировал глава управляющей компании «Ява» Андрей Язев (его требования составили более 20 млн руб.). Общая сумма заявленных в ходе процесса требований кредиторов С. Лапшина превысила 100 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: