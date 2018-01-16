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СОСПП: Престиж рабочих профессий на Урале постепенно растет
16 январь 2018 (11:44)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. Престиж рабочих профессий на Урале медленно, но устойчиво растет. Об этом УрБК рассказала исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова.
«Стремительно набирает популярность движение WorldSkills, успешно работает программа подготовки высокопрофессиональных инженерных кадров «Уральская инженерная школа», лучшим студентам техникумов и вузов вручается губернаторская стипендия «За успехи в освоении рабочей профессии». Тем не менее нужно укреплять связь между производством и системой образования. Сейчас на крупных промышленных предприятиях реализуются совместные проекты с образовательными учреждениями по подготовке специалистов», — сообщила Татьяна Кансафарова.
Одним из позитивных примеров, по ее словам, является Первоуральский новотрубный завод (входит в группу ЧТПЗ).
«Там используются методики, построенные на принципах дуальной системы образования, ориентированной на получение практических навыков: 60% учебного времени студенты проводят на производстве и лишь 40% — посвящают теории. Такой подход гарантирует высокий уровень подготовки», — заявила Т. Кансафарова.
«Стремительно набирает популярность движение WorldSkills, успешно работает программа подготовки высокопрофессиональных инженерных кадров «Уральская инженерная школа», лучшим студентам техникумов и вузов вручается губернаторская стипендия «За успехи в освоении рабочей профессии». Тем не менее нужно укреплять связь между производством и системой образования. Сейчас на крупных промышленных предприятиях реализуются совместные проекты с образовательными учреждениями по подготовке специалистов», — сообщила Татьяна Кансафарова.
Одним из позитивных примеров, по ее словам, является Первоуральский новотрубный завод (входит в группу ЧТПЗ).
«Там используются методики, построенные на принципах дуальной системы образования, ориентированной на получение практических навыков: 60% учебного времени студенты проводят на производстве и лишь 40% — посвящают теории. Такой подход гарантирует высокий уровень подготовки», — заявила Т. Кансафарова.
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