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В Екатеринбурге будут судить экс-директора компании «ТрансИнвест» за невыплату зарплаты в размере 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении экс-директора ЗАО «ТрансИнвест», который обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы и иных выплат свыше двух месяцев, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителя организации».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, бывший директор фирмы не выплатил заработную плату 103 работникам ЗАО «ТрансИнвест» на сумму свыше 5 млн руб., начисленную с сентября 2014 по июль 2015 года.



При этом имеющиеся денежные средства предприятия в нарушение требований закона направлялись на расчеты с кредиторами.



ЗАО «ТрансИнвест» было признано банкротом, Арбитражным судом Свердловской области в январе 2016 года в отношении него введено конкурсное производство.



В целях восстановления трудовых прав обратившихся работников прокуратура направила заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены судом. Кроме того, надзорное ведомство возбудило в отношении руководителя компании дело по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ «Неправомерные действия при банкротстве, выразившиеся в непередаче документации конкурсному управляющему», по результатам рассмотрения которого директор оштрафован на 40 тыс. руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 3 Верх-Исетского судебного района. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

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