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В 2017 году количество предлицензионных проверок свердловского минздрава выросло на 24,9%
16 январь 2018 (10:30)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В 2017 году количество предлицензионных проверок, проведенных минздравом Свердловской области, выросло на 24,9%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего в прошлом году отдел лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности регионального минздрава проверил 707 соискателей лицензии на возможность осуществления медицинской деятельности, 491 — фармацевтической деятельности, 28 — деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
За 2017 год предоставлено 186 лицензий на осуществление медицинской деятельности, 52 — фармацевтической деятельности, 1 — деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Переоформлено 531 лицензия на осуществление медицинской деятельности, 223 — фармацевтической деятельности, 20 — деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Всего в прошлом году отдел лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности регионального минздрава проверил 707 соискателей лицензии на возможность осуществления медицинской деятельности, 491 — фармацевтической деятельности, 28 — деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
За 2017 год предоставлено 186 лицензий на осуществление медицинской деятельности, 52 — фармацевтической деятельности, 1 — деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Переоформлено 531 лицензия на осуществление медицинской деятельности, 223 — фармацевтической деятельности, 20 — деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
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