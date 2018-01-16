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В 2017 году количество предлицензионных проверок свердловского минздрава выросло на 24,9%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В 2017 году количество предлицензионных проверок, проведенных минздравом Свердловской области, выросло на 24,9%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Всего в прошлом году отдел лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности регионального минздрава проверил 707 соискателей лицензии на возможность осуществления медицинской деятельности, 491 — фармацевтической деятельности, 28 — деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.



За 2017 год предоставлено 186 лицензий на осуществление медицинской деятельности, 52 — фармацевтической деятельности, 1 — деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.



Переоформлено 531 лицензия на осуществление медицинской деятельности, 223 — фармацевтической деятельности, 20 — деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

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