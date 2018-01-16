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С 2019 года в России могут ужесточить требования к качеству водки

УрБК, Москва, 16.01.2018. Росстандарт разработал новый ГОСТ для водки с более жесткими требованиями к сырью напитка. Как пишут «Известия» со ссылкой на ведомство, документ может вступить в силу уже в 2019 году.



Разработку документа начали еще в 2015 году по распоряжению правительства РФ. Рабочее название ГОСТа — «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». Планируется, что он вступит в силу 1 января 2019 года и закрепит за Россией статус родины напитка.



После принятия документа производители, не соблюдающие новый стандарт, также смогут писать на этикетках «Классическая водка». Если же напиток будет производиться по новому стандарту, на этикетке будет написано название ГОСТа.



По новому стандарту водка будет иметь крепость 40%, в то время как обычно она может разниться от 37,5 до 56%. Кроме того, продукт не должен иметь осадка и обязан быть произведенным на территории России. Документ ужесточит и требования к сырью: пшеница или рожь, из которых изготавливается спирт, должны быть выращены без пестицидов и различных удобрений, а вода — добыта из скважин.

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