Новости дня

Представители ММК стали участниками отраслевой встречи «Семья металлургов-2017»

УрБК, Магнитогорск, 16.01.2018. 16 семей металлургов из разных регионов стали участниками и героями отраслевой встречи «Семья металлургов-2017», прошедшей в первые дни нового года в Москве. Среди них были и представители Магнитки — три семьи работников Группы ПАО «ММК».



«Организатор традиционного семейного праздника — Центральный совет ГМПР и Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав». В столицу приехали представители металлургических предприятий Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей. Этому предшествовала большая работа — подготовка выступлений, участие в конкурсах, творческие и спортивные победы. Семьи были признаны лучшими и заслужили право представлять свои регионы и предприятия на заключительной отраслевой встрече», — сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



У организаторов была очень сложная задача отметить таланты каждой семьи. В итоге победители были названы в 33 номинациях. Каждая семья доказала право считаться лучшей, увозя из столицы комплекты заслуженных медалей, дипломов, призов. А также много впечатлений от экскурсий по новогодней Москве, посещения Москвариума, выставочного комплекса ВДНХ, представления на Кремлевской елке.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: