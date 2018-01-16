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В 2017 году Свердловская область перечислила в бюджет РФ более 312 млрд рублей
16 январь 2018 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. По итогам января-декабря 2017 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 312,4 млрд руб., что на 15,7% или на 42,3 млрд руб. больше поступлений 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.
Поступления в федеральный бюджет составили 96 млрд руб., что больше поступлений 2016 года на 22% или на 17,3 млрд руб.
Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (77,7%).
За январь-декабрь 2017 года налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, поступило 74,6 млрд руб., что на 14% или на 9,2 млрд руб. больше относительно предыдущего года.
По налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан, перечислено 7,2 млрд руб., что на 14,3% или на 0,9 млрд руб. больше поступлений 2016 года.
За 2017 год налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 13,9 млрд руб., что в 2,3 раза или на 7,8 млрд руб. больше, чем за 2016 года.
В областной бюджет мобилизовано 177,1 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 13,9% или на 21,7 млрд руб. больше поступлений 2016 года.
Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (38,8%), налога на доходы физических лиц (35,7%).
За январь-декабрь 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 68,6 млрд руб., что на 21,4% или на 12,1 млрд руб. больше поступлений предыдущего года.
По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 63,1 млрд руб., что на 7,7% или на 4,5 млрд руб. больше поступлений 2016 года.
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов в сумме 39,3 млрд руб. с увеличением на 9,4% или на 3,4 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 26,8 млрд руб. с ростом на 6% к январю-декабрю 2016 года.
Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2017 год перечислено 173,9 млрд руб., что на 5,4% или на 8,9 млрд руб. больше поступлений 2016 года.
Поступления в федеральный бюджет составили 96 млрд руб., что больше поступлений 2016 года на 22% или на 17,3 млрд руб.
Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (77,7%).
За январь-декабрь 2017 года налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, поступило 74,6 млрд руб., что на 14% или на 9,2 млрд руб. больше относительно предыдущего года.
По налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан, перечислено 7,2 млрд руб., что на 14,3% или на 0,9 млрд руб. больше поступлений 2016 года.
За 2017 год налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 13,9 млрд руб., что в 2,3 раза или на 7,8 млрд руб. больше, чем за 2016 года.
В областной бюджет мобилизовано 177,1 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 13,9% или на 21,7 млрд руб. больше поступлений 2016 года.
Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (38,8%), налога на доходы физических лиц (35,7%).
За январь-декабрь 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 68,6 млрд руб., что на 21,4% или на 12,1 млрд руб. больше поступлений предыдущего года.
По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 63,1 млрд руб., что на 7,7% или на 4,5 млрд руб. больше поступлений 2016 года.
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов в сумме 39,3 млрд руб. с увеличением на 9,4% или на 3,4 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 26,8 млрд руб. с ростом на 6% к январю-декабрю 2016 года.
Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2017 год перечислено 173,9 млрд руб., что на 5,4% или на 8,9 млрд руб. больше поступлений 2016 года.
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