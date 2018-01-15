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ВВП России в ноябре 2017 года снизился на 0,3%
15 январь 2018 (18:02)
УрБК, Москва, 15.01.2018. ВВП России в ноябре 2017 года снизился на 0,3% в годовом выражении. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Минэкономразвития.
«В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП сократился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года», — заявили в министерстве.
В ведомстве пояснили, что основной отрицательный вклад в ВВП внесла динамика промышленного производства.
«В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП сократился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года», — заявили в министерстве.
В ведомстве пояснили, что основной отрицательный вклад в ВВП внесла динамика промышленного производства.
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