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ВВП России в ноябре 2017 года снизился на 0,3%

УрБК, Москва, 15.01.2018. ВВП России в ноябре 2017 года снизился на 0,3% в годовом выражении. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Минэкономразвития.



«В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП сократился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года», — заявили в министерстве.



В ведомстве пояснили, что основной отрицательный вклад в ВВП внесла динамика промышленного производства.

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