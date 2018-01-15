Расчеты за ЖКХ: бег с препятствиями

Российские власти намерены ускорить рассмотрение законопроекта о переходе на прямые договоры по оплате коммунальных ресурсов между собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями (РСО). Представители компаний отмечают, что в целом готовы к работе по новым правилам, хотя и опасаются накладок в случае массовых заявок от населения. Впрочем, эксперты уверены, что гражданам будет непросто инициировать переход на платежи без посредников, поскольку это требует активности и организованности собственников многоквартирных домов и лояльности РСО.Напомним, на сегодняшний день закон о прямых договорах между собственниками помещений в многоквартирных домах (МКД) и ресурсоснабжающими организациями успел пройти только первое чтение. Однако премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минстрою, Минэнерго и Минэкономразвития поручение в срок до 1 февраля подготовить документ к новому рассмотрению.Авторы инициативы полагают, что принятие закона позволит избавить рынок услуг ЖКХ от недобросовестных управляющих компаний, а также создаст прозрачный механизм расчетов между собственниками жилья и поставщиками ресурсов. При этом законопослушные УК избавятся от риска банкротства из-за неплатежей граждан.«Мы с конца 2016 года частично работаем по схеме прямых расчетов и считаем этот опыт успешным. Нужно сказать, что теряют от применения такого механизма только недобросовестные УК, которые извлекают свою выгоду из пользования чужими деньгами. Честные же компании избавляются от основного риска, когда им приходится рассчитываться с РСО (ресурсоснабжающие организации — прим. УрБК) за поставки независимо от того, сколько оплатили жители. Кроме того, сами ресурсники перестают быть заложниками УК, которые зачастую должны им крупные суммы», — пояснил директор по развитию компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин.По словам представителей ресурсоснабжающих компаний, на сегодняшний день механизмы прямых расчетов с населением уже есть, и они доказали свою работоспособность. Однако остаются вопросы организационного характера, которые неизбежно возникнут в случае массовых заявок от собственников МКД.«По Свердловской области мы имеем опыт приема платежей от собственников напрямую или по агентской схеме — через расчетные центры, которые обрабатывают информацию, формируют квитанции, собирают платежи и переводят деньги. Если закон будет принят, мы станем использовать такую же процедуру. Вопрос в другом: насколько организационно компания готова к объему работ в случае, если граждане станут массово принимать решения о переходе на прямые платежи», — отметили в пресс-службе компании «Энергосбыт Плюс».Между тем эксперты сомневаются, что собственники МКД смогут оперативно воспользоваться своим правом на прямые расчеты. Согласно законопроекту, переход на них могут инициировать либо РСО, либо жильцы дома по решению общего собрания, и здесь возникают сразу две проблемы. Во-первых, гражданам для этого необходимо провести ряд организационных мероприятий и составить соответствующую закону документацию.«Право на прямые платежи у собственников есть и сегодня, и многие к нам обращались с такими заявками. Но в большинстве случаев им пришлось отказать, потому что речь шла об индивидуальных договорах. Однако и сейчас, и по новому закону прямые платежи возможны только с согласия всех жильцов МКД при наличии протокола общего собрания. А таких организованных собственников, которые готовы выполнить все требования законодательства, пока немного», — рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».Вторая проблема, по мнению экспертов, заключается в том, что не все ресурсоснабжающие компании заинтересованы в переходе на прямые платежи. Если законодатели оставят РСО право налагать вето на решение собственников МКД, как это предполагалось в первом чтении, норма может стать препятствием для реализации закона.«Есть недостаточно эффективные на рынке ресурсные организации, которые против новой схемы. Им выгоднее иметь долги со стороны УК, чтобы объяснить, например, несвоевременность проведения ремонтов и требовать повышения тарифов. Они могут воспользоваться правом вето. Надеемся, что этой возможности в окончательной редакции закона у РСО не будет», — отметил Илья Сотонин.Таким образом, несмотря на намерение властей ускорить принятие законопроекта о прямых расчетах населения с ресурсоснабжающими организациями, эксперты не надеются на скорое наведение порядка в сфере платежей за воду, тепло и электроэнергию. Многое будет зависеть как от окончательной формулировки нормативных документов, так и от координации действий РСО и собственников жилья.