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Суд рассмотрит иск о банкротстве СМЦ «Урал» в Екатеринбурге

15 январь 2018 (17:41)

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Строительно-монтажный центр «Урал» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Соответствующий документ поступил в суд 12 января 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО Строительная компания «Промстройпроект», сумма исковых требований составляет 782 тыс. руб.

Напомним, ООО «Строительно-монтажный центр «Урал» зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий.

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