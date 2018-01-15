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Суд рассмотрит иск о банкротстве СМЦ «Урал» в Екатеринбурге
15 январь 2018 (17:41)
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Строительно-монтажный центр «Урал» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 12 января 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО Строительная компания «Промстройпроект», сумма исковых требований составляет 782 тыс. руб.
Напомним, ООО «Строительно-монтажный центр «Урал» зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий.
Соответствующий документ поступил в суд 12 января 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО Строительная компания «Промстройпроект», сумма исковых требований составляет 782 тыс. руб.
Напомним, ООО «Строительно-монтажный центр «Урал» зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий.
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