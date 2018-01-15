Кризис

Сопоставимые продажи Metro в России упали на 9%

Сопоставимые продажи Metro Wholesale (бывший Metro Cash & Carry) в России сократились на 9%, сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет первого квартала 2017-2018 финансового года немецкого Metro AG.



По сравнению с показателями прошлогоднего периода продажи в целом выросли всего на 0,2%, составив 10,1 млрд евро.



К концу 2017 года в России насчитывалось 760 магазинов компании.

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