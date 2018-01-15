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В Москве у безработного украли 50 млн руб.

Из квартиры безработного на северо-востоке столицы похитили 12 млн рублей, 350 тыс. долл. США и 250 тыс. евро. Общая сумма ущерба оценивается почти в 50 млн руб. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.



«Выяснилось, что 13 января в жилище по указанному адресу (на улице Сельскохозяйственной) путем свободного доступа вошел неизвестный. Он похитил 12 млн руб., 350 тыс. долл. и 250 тыс. евро, принадлежащие заявителю, после чего скрылся», — уточнили в столичном главке.



Отмечается, что пострадавший является безработным 1962 года рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника.

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