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Китай выявил за границей 1,3 тыс. взяточников

Властям Китая удалось вернуть в страну 1 тыс. 300 беглецов и возместить убытки в 980 млн юаней (8,5 млрд руб.) в 2017 году. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на антикоррупционное ведомство КНР.



Из общего числа подозреваемых 347 были членами Коммунистической партии Китая. Также сообщается, что 14 подозреваемых были объявлены в розыск по линии Интерпола.



По данным китайских властей, еще 800 подозреваемых в должностных преступлениях, таких как взяточничество, до сих пор находятся на свободе. Предполагается, что 70% из них скрываются в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США.

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