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Во Франции по делу Керимова задержали швейцарского бизнесмена

Власти Франции взяли под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, предположительного, причастного к делу российского сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Nice-Matin.



По данным издания, Штудхальтер был задержан и заключен под стражу в превентивном порядке 12 января. По версии следствия, он был «подставным лицом Керимова» в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств. Бизнесмен отрицает обвинения в свой адрес.



Ранее сообщалось, что суд Экс-ан-Прованса отказался арестовать Сулеймана Керимова, но увеличил залог до 40 млн евро.

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