Дайджест
Во Франции по делу Керимова задержали швейцарского бизнесмена
15 январь 2018 (17:22)
Власти Франции взяли под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, предположительного, причастного к делу российского сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Nice-Matin.
По данным издания, Штудхальтер был задержан и заключен под стражу в превентивном порядке 12 января. По версии следствия, он был «подставным лицом Керимова» в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств. Бизнесмен отрицает обвинения в свой адрес.
Ранее сообщалось, что суд Экс-ан-Прованса отказался арестовать Сулеймана Керимова, но увеличил залог до 40 млн евро.
По данным издания, Штудхальтер был задержан и заключен под стражу в превентивном порядке 12 января. По версии следствия, он был «подставным лицом Керимова» в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств. Бизнесмен отрицает обвинения в свой адрес.
Ранее сообщалось, что суд Экс-ан-Прованса отказался арестовать Сулеймана Керимова, но увеличил залог до 40 млн евро.
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