Дайджест
Россия может ввести санкции против членов WADA
15 январь 2018 (17:21)
Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что в правительстве страны начали разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA). Слова Климова приводит газета «Известия».
«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов», — сказал он.
Отмечается, что санкции будут разработаны не только в отношении чиновников WADA, но и против тех людей, которые повлияли на то, чтобы отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. По данным издания, речь идет примерно о десяти лицах, среди которых есть граждане США и Великобритании.
«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов», — сказал он.
Отмечается, что санкции будут разработаны не только в отношении чиновников WADA, но и против тех людей, которые повлияли на то, чтобы отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. По данным издания, речь идет примерно о десяти лицах, среди которых есть граждане США и Великобритании.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать