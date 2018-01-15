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Россия может ввести санкции против членов WADA

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что в правительстве страны начали разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA). Слова Климова приводит газета «Известия».



«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов», — сказал он.



Отмечается, что санкции будут разработаны не только в отношении чиновников WADA, но и против тех людей, которые повлияли на то, чтобы отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. По данным издания, речь идет примерно о десяти лицах, среди которых есть граждане США и Великобритании.

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