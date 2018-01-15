Новости дня
Ипотечный портфель российских банков превысил 5 трлн рублей
15 январь 2018 (17:20)
УрБК, Москва, 15.01.2018. Ипотечный портфель российских банков в январе-ноябре 2017 года превысил 5 трлн руб. С начала прошлого года показатель вырос на 13%. Об этом говорится на сайте Банка России.
«Ипотечный портфель банков в рублях и иностранной валюте на 1 декабря 2017 года превысил 5 трлн руб., его прирост с начала 2017 года составил 13%. Только за январь–ноябрь прошлого года банки предоставили гражданам более 935 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1,7 трлн руб.», — говорится в материалах.
Регулятор отмечает, что под влиянием улучшения ценовых условий на ипотечном рынке в ноябре 2017 года банки продолжили наращивать объемы рублевого ипотечного кредитования. В частности, они профинансировали более 122 тыс. сделок по покупке жилья на сумму 232,6 млрд руб.
«Ипотечный портфель банков в рублях и иностранной валюте на 1 декабря 2017 года превысил 5 трлн руб., его прирост с начала 2017 года составил 13%. Только за январь–ноябрь прошлого года банки предоставили гражданам более 935 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1,7 трлн руб.», — говорится в материалах.
Регулятор отмечает, что под влиянием улучшения ценовых условий на ипотечном рынке в ноябре 2017 года банки продолжили наращивать объемы рублевого ипотечного кредитования. В частности, они профинансировали более 122 тыс. сделок по покупке жилья на сумму 232,6 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За восемь месяцев 2017 года объем выдачи ипотечных кредитов превысил 1 трлн рублей
- Средняя ипотечная ставка в РФ в I квартале 2017 года составила 11,8%
- ЦБ: В январе банки выдали ипотечных кредитов на 71 млрд рублей
- За 11 месяцев 2013 года российские банки выдали рублевых жилищных кредитов на 1,2 трлн рублей
- Активы топ-30 банков РФ достигли 31 трлн. рублей