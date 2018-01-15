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Ипотечный портфель российских банков превысил 5 трлн рублей

УрБК, Москва, 15.01.2018. Ипотечный портфель российских банков в январе-ноябре 2017 года превысил 5 трлн руб. С начала прошлого года показатель вырос на 13%. Об этом говорится на сайте Банка России.



«Ипотечный портфель банков в рублях и иностранной валюте на 1 декабря 2017 года превысил 5 трлн руб., его прирост с начала 2017 года составил 13%. Только за январь–ноябрь прошлого года банки предоставили гражданам более 935 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1,7 трлн руб.», — говорится в материалах.



Регулятор отмечает, что под влиянием улучшения ценовых условий на ипотечном рынке в ноябре 2017 года банки продолжили наращивать объемы рублевого ипотечного кредитования. В частности, они профинансировали более 122 тыс. сделок по покупке жилья на сумму 232,6 млрд руб.

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