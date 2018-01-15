Самый крупный должник Урала

Свердловская область на начало 2018 года побила сразу два рекорда. Первый: по итогам прошлого года уровень долговых заимствований региона преодолел исторический максимум, составив 75,6 млрд руб. Второй: среди всех регионов Уральского федерального округа Средний Урал оказался лидером по уровню долговой нагрузки. Объем госдолга Свердловской области опережает соседние регионы в 3-4 раза, а по сравнению с Тюменской областью в 30 с лишним раз. Свердловские власти неоднократно пытались решить вопрос с наращиванием обязательств, однако на данный момент инструменты привлечения средств остаются прежними.На данный момент официально об уровне своего госдолга из всего УрФО отчитались только Челябинская и Свердловская области. По состоянию на 1 января 2018 года сумма долговых обязательств Южного Урала составила 15,6 млрд руб. Чуть больше на начало декабря 2017 года было у Курганской области — 16,6 млрд руб. У Ямало-Ненецкого автономного округа на этот же период сумма долговых обязательств составила 25,3 млрд руб.О госдолге Ханты-Мансийского автономного округа известно из данных на 1 октября 2017 года — 17,4 млрд руб. Сомнительно, чтобы за 3,5 месяца этот показатель приблизился к Свердловской области. Минимальный уровень госдолга во всем УрФО к концу 2017 года оказался у Тюменской области — чуть меньше 2 млрд руб. В итоге суммарный госдолг соседних регионов (76,9 млрд руб.) оказался соразмерен уровню долговых обязательств Свердловской области.Впрочем, несмотря на максимальную для УрФО сумму долговых обязательств, ситуация в Свердловской области пока не критична. На обслуживание госдолга средства у региона есть. Да и по сравнению с началом 2017 года сумма выросла не так значительно — на 3,6 млрд руб.Однако проблемы у региона могут возникнуть на уровне привлечения дополнительных средств для покрытия дефицитного бюджета. Во-первых, с 1 января 2018 года была ужесточена политика предоставления бюджетных кредитов. В федеральном бюджете на текущий год не заложено соответствующих расходов. Максимум субъекты смогут получить от 1 до 2 млрд руб., которые планируется привлечь за счет целевых займов из-за рубежа.Во-вторых, в ближайшее время могут быть ужесточены правила предоставления регионам коммерческих кредитов. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал Банку России и Минфину РФ.«Не знаю, насколько это важно, но мы уже говорили с председателем ЦБ; у нас что происходит: коммерческие банки легко раздают любые кредиты регионам и под достаточно высокий процент», — говорил глава государства в декабре 2017 года.Сократить дефицит областной казны за счет сокращения расходов или увеличения доходов областные власти также не могут. С одной стороны, из года в год растут социальные обязательства государства, бремя которых возложено на регионы. С другой, на фоне проблем в экономике налоговая база растет недостаточно быстрыми темпами, несмотря на все усилия ФНС.Учитывая сложности с привлечением новых займов, минфин Свердловской области начал искать другие механизмы привлечения средств. В частности, глава областного ведомства Галина Кулаченко не исключила, что регион начнет выпускать государственные облигации на сумму до 10 млрд руб. Впрочем, и этот способ несет в себе определенные риски.«Любой облигационный займ зависит от принятия рынком этого заемщика. В момент, пока ставки достаточно низкие — это, может быть, и хорошо. Вопрос в том, что будет дальше? Возникают вопросы, готовы ли они управлять этим долгом. Само по себе размещение без управления ничего не стоит. Нужно еще следить за такими моментами как увеличение или уменьшение допэмиссии, а за этим надо следить в режиме реального времени. Кроме того, это работа с инвесторами, определенная прозрачность: отчет о том, куда направляются эти деньги», — пояснил УрБК независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.Готово ли правительство Свердловской области работать по всем направлениям, чтобы справиться с займами по гособлигациям — вопрос открытый. Как показали события последних нескольких лет, регион не всегда успешно контролировал собственные активы (достаточно вспомнить историю с круговоротом акций аэропорта Кольцово или банкротством Среднеуральской птицефабрики). Не исключено, что в областном правительстве также осознают определенные риски, связанные с выпуском гособлигаций.Несмотря на грядущие ограничения с привлечением бюджетных и коммерческих кредитов, в региональном кабмине еще надеются покрыть дефицит бюджета за счет прежних источников. Перед завершением 2017 года в правительстве Свердловской области успели рассмотреть постановление о привлечении коммерческих кредитов на сумму 12,5 млрд руб. В планах у областных властей — взять взаймы еще 10 млрд руб. за счет федерального бюджета.Напомним, что прогнозируемый дефицит бюджета региона на 2018 год составляет 11,5 млрд руб. Потолок госдолга составляет 94,9 млрд руб.