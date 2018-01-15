Лишние банки

С 2013 года Банк России проводит активную зачистку банковского рынка. За это время регулятор отозвал более 300 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Эксперты прогнозируют, что зачистка рынка в 2018 году продолжится. Однако, скорее всего, скорость этого процесса замедлится. После санации крупных банков и массового отзыва лицензий в 2017 году ресурсы Центробанка сейчас ограничены.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что активный процесс зачистки банковского сектора завершится не ранее 2020 года.«Какое-то время политика оздоровления будет продолжаться. Мы летом 2017 года делали оценку, что, наверное, года два-три. Скорее два, чем три, мы еще вынуждены будем чуть чаще, чем это должно быть, отзывать лицензии», — сказала Э. Набиуллина.По ее словам, после этого срока случаи отзыва лицензии у банков и их санации станут «исключительно единичными».Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев считает, что в 2018 году зачистка финансового сектора в России будет иметь ограниченный масштаб.«Во-первых, число откровенно недобросовестных банков, грешащих нарушениями банковского законодательства или пойманных на отмывании денежных средств (то есть на нарушении закона 115-ФЗ «О противодействии легализации незаконно полученных доходов») постепенно снижается. Оставшиеся игроки стараются придерживаться правил и соблюдать предписанные нормативы. Во-вторых, санация сразу трех очень крупных банков, начатая в прошлом году, а также оздоровление других кредитных учреждений, вкупе с выплатами через Агентство по страхованию вкладов клиентам кредитных учреждений, у которых была отозвана лицензия, изрядно истончили ресурсы Центробанка», — рассказал Алексей Коренев.Эксперт считает, что регулятор, скорее всего, возьмет определенный «тайм-аут», прибегая к жестким мерам только в крайних случаях.Подобного мнения придерживается независимый финансовый аналитик Константин Селянин.«Я думаю, что зачистка банковского сектора в 2018 году продолжится. Однако я надеюсь, что темпы этого процесса будут ниже, чем в предыдущие годы. Уже очень много банков ушли с рынка. За последние 4-5 лет едва ли не половина кредитно-финансовых учреждений лишилась лицензий. Когда-то у нас было около 1 тыс. банков. Сейчас уже порядка 600. Самые неэффективные и неконкурентоспособные финансовые учреждения уже ушли с рынка. Также я рассчитываю на то, что в 2018 году не будет таких крупных историй, которые случились с банком «Открытие», «Бинбанком». Вместе с тем полностью исключать такое развитие событий нельзя», — считает Константин Селянин.Отметим, что 2017 года стал одним из самых сложных для российского банковского сектора. Число отзывов лицензий (более 60 с начала года) оставалось высоким, но уже не рекордным (для сравнения, в 2016 году более 100 банков лишились лицензий добровольно и принудительно). Однако эта динамика не должна вводить в заблуждение. В прошлом году рынок покинуло много по-настоящему крупных игроков, чего не наблюдалось ранее.В частности, в марте 2017 года Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка, входившего в топ-50 по размеру активов. В апреле с рынка ушли два банка из топ-100: Росэнергобанк и банк «Образование», в мае — банк БФА, а в июле — Межтопэнергобанк, а также входящий в топ-30 банк «Югра».Начиная с августа, уже столь крупных отзывов лицензий не было, но началась череда санаций. Сначала этот процесс запустили в отношении Группы ФК «Открытие» (банк ФК «Открытие» в начале года был крупнейшим частным банком страны и располагался на 6-м месте по активам), включающей одноименный банк, санирующий Банк Траст и недавно приобретенный Росгосстрах. Почти сразу же на санацию отправились банки Группы БИН, а уже в декабре — Промсвязьбанк.По мнению аналитиков, в топ-50 еще как минимум несколько банков в среднесрочной перспективе могут либо лишиться, лицензий либо отправиться на санацию, но, возможно, после столь крупных отзывов и санаций будет сделан небольшой перерыв в радикальных регулятивных решениях. ЦБ необходимо сделать паузу в связи с ограниченным объемом ресурсов.