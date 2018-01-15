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Официальный курс долл. США снизился на 24 коп., евро вырос на 56 коп.
15 январь 2018 (16:20)
УрБК, Москва, 15.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января. Курс долл. США снизился на 24 коп., до 56,36 руб., евро вырос на 56 коп., до 68,82 руб.
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