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Белые металлурги ПНТЗ получили высшее образование на базовой кафедре УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Одиннадцать сотрудников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) завершили обучение на базовой кафедре «Технологии и оборудование трубного производства» Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (УрФУ), действующей на предприятии, сообщает пресс-служба предприятия.



Это первый выпуск бакалавров по направлениям «Металлургия» и «Электроэнергетика и электротехника». Один новотрубник окончил обучение с «красным» дипломом, более 60 процентов выпускников — со средним баллом диплома выше «4».



«Я поздравляю первых выпускников нашей кафедры с успешным окончанием обучения. Компания создала все условия для того, чтобы рабочие завода со средним профессиональным образованием могли обучаться в вузе без отрыва от производства. Получение высшего образования — одна из ступеней карьерного роста и профессионального развития сотрудников Группы ЧТПЗ. Мы заинтересованы в формировании нового поколения инженеров современной российской металлургии и ведем масштабную работу в этом направлении», — сообщила директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



«Первый выпуск бакалавров базовой кафедры УрФУ — одно из значимых событий нашего вуза. Выпускные квалификационные работы новотрубников содержат актуальные исследования по повышению эффективности технологий производства трубной продукции и производительности труда. Уверен, что в ближайшем будущем все предложения выпускников будут внимательно изучены и найдут практическое применение», — считает директор Института новых материалов и технологий УрФУ, доктор технических наук, профессор Олег Шешуков.



Соглашение о создании на Первоуральском новотрубном заводе базовой кафедры подписано между Группой ЧТПЗ и Уральским федеральным университетом в 2014 году. Сегодня на кафедре обучается 86 сотрудников предприятия. В этом году помимо бакалавриата открыто отделение магистратуры по направлению «Металлургия». Аналогично программе по подготовке квалифицированных рабочих кадров «Будущее Белой металлургии» образовательный процесс на базовой кафедре ведется по системе дуального обучения, где 40% времени отводится теории, а 60% — практике. По окончании обучения студенты защищают дипломные работы по темам, связанным с производством трубной продукции.

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