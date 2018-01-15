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В 2017 году дефицит бюджета Свердловской области составил 3,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Дефицит бюджета Свердловской области в 2017 году составил 3,4 млрд руб., сообщает департамент информполитики со ссылкой на оперативные данные регионального минфина.



Всего в доход бюджета поступило 213 млрд руб., в том числе 194,5 млрд руб. составили налоговые и неналоговые доходы. При этом уровень госдолга региона на конец года составил рекордные 75,6 млрд руб.



«Напомню, что соответствии с решением Президента Российской Федерации, Свердловская область стала участником программы реструктуризации бюджетных кредитов, ранее предоставленных на замещение рыночных обязательств. Реструктуризация обязательств позволит высвободить средства областного бюджета и направить их на финансирование социально значимых для Свердловской области направлений и проектов», — пояснила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

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