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ИКАР прогнозирует существенное подорожание картофеля в 2018 году

УрБК, Москва, 15.01.2018. Стоимость картофеля в России в 2018 году может существенно увеличиться по сравнению с прошлогодним сельскохозяйственным сезоном, говорится в материалах исследования Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).



Существенное подорожание корнеплодов специалисты фиксируют с 2017 года. В апреле прошлого года цены на картофель достигли максимального уровня за последние пять лет.



«Сложившаяся на рынке ситуация позволяет рассчитывать на то, что во второй половине сельскохозяйственного года цены производителей на картофель окажутся значительно выше, чем в сезоне 2016-2017, и отечественный товар на рынке закончится на несколько недель раньше», — говорится в исследовании.



На увеличение стоимости в первую очередь повлияет сокращение объемов производства и активный экспорт российскими аграриями своей продукции за рубеж. Кроме того, в ИКАР отметили несовпадение данных Росстата с реальными цифрами.



В частности, предварительные результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи уточнили посевные площади картофеля в личных подсобных хозяйствах населения. Так, во время переписи, в июне 2016 года они составляли 1 млн 084 тыс. га, в то время как в марте 2017 года Росстат рассчитывал данные исходя из показателя в 1,7 млн га. То есть в реальности площадь оказалась на 36% меньше.

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