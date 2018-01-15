Новости дня

В 2017 году «Уральские авиалинии» перевезли на 24% больше пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. В 2017 году услугами авиакомпании «Уральские авиалинии» воспользовались свыше 8 млн пассажиров (рост на 24% к 2016 году). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) авиакомпания перевезла 4 млн 624 тыс. 030 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 1 млн 884 тыс. 062 человека, по странам СНГ — 1 млн 492 тыс. 382 человека.



Всего за год перевозчик выполнил 55 тыс. 681 рейс, среди них ВВЛ — 32 тыс. 993, МВЛ — 11 тыс. 959, СНГ — 10 тыс. 729. Пассажирооборот вырос на 25%, до 19 196 918 млн пасс. км., показатели перевозки груза также показали рост на 11% — до 18,7 млн кг.



В 2017 году воздушный парк авиакомпании пополнился пятью самолетами, из них два воздушных судна — Airbus A321 нового поколения. В настоящее время в парк авиакомпании «Уральские авиалинии» составляют современные и комфортабельные самолеты европейского концерна Airbus семейства А320. Перевозчик ежегодно приобретает в операционный лизинг новые лайнеры, на данный момент их 43 (23 — А320, 13 — А321 и 7 — А319). В 2018 году запланировано приобретение еще семи самолетов.



В 2017 году пассажиры «Уральских авиалиний» получили возможность путешествовать по новым как внутренним, так и международным направлениям. На карте полетов авиакомпании появились такие города как Варшава, Венеция, Катания, Верона. Среди внутренних направлений стоит отметить новые рейсы из Екатеринбурга в Калининград, Красноярск и Якутск.



Штат авиакомпании на сегодняшний день составляет 3 тыс. 348 сотрудников, из которых более 1,5 тыс. человек — бортпроводники и 500 человек — пилоты. Все сотрудники имеют стабильные социальные гарантии благодаря деятельности профсоюзов и инициативе руководства авиакомпании. «Уральские авиалинии» регулярно работают над ростом производственных показателей, качеством своего сервиса, разработкой полезных услуг и расширением карты полетов.



«В 2017 году авиакомпания не только сохранила свои лидерские позиции, но благодаря слаженной работе всех ее структур, грамотному управлению и планированию приобрела новых клиентов, которые выбирают «Уральские авиалинии» как надежного и безопасного перевозчика. Вводя новые привлекательные направления, доступные тарифы, совершенствуя программу лояльности «Крылья», мы смогли завоевать симпатии наших потенциальных клиентов. В результате этого «Уральские авиалинии» упрочили свое положение ведущего федерального перевозчика и сохранили свои позиции, стабильно занимая четвертое место среди крупнейших федеральных авиакомпаний по объему перевозок», — отмечает первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: