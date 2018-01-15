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«Гознак» выпустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр
15 январь 2018 (14:22)
УрБК, Москва, 15.01.2018. «Гознак» разработал новое мобильное приложение «Банкноты 2017». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.
«В настоящее время новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2 тыс. руб. начали появляться в повседневном обращении. Многие пока еще не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым неизвестны основные элементы их защиты. Когда новые банкноты попадают в руки, иногда возникают сомнения в их подлинности. Для того чтобы помочь определить подлинность новых банкнот, АО «Гознак» разработало новое мобильное приложение — «Банкноты 2017», — заявили в пресс-службе «Гознака».
Такая проверка должна помочь оградить российских пользователей от грубых подделок купюр; приложение также содержит подробную и наглядную информацию о визуальной защите банкнот, что позволит лучше познакомиться с их особенностями, пояснили в компании.
Скачать приложение можно будет с 18 января 2018 года.
«В настоящее время новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2 тыс. руб. начали появляться в повседневном обращении. Многие пока еще не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым неизвестны основные элементы их защиты. Когда новые банкноты попадают в руки, иногда возникают сомнения в их подлинности. Для того чтобы помочь определить подлинность новых банкнот, АО «Гознак» разработало новое мобильное приложение — «Банкноты 2017», — заявили в пресс-службе «Гознака».
Такая проверка должна помочь оградить российских пользователей от грубых подделок купюр; приложение также содержит подробную и наглядную информацию о визуальной защите банкнот, что позволит лучше познакомиться с их особенностями, пояснили в компании.
Скачать приложение можно будет с 18 января 2018 года.
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