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Госдолг Челябинской области к началу 2018 года составил 15,6 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 15.01.2018. Объем госдолга Челябинской области по состоянию на 1 января 2018 года составил 15,6 млрд руб., сообщает министерство финансов региона.



Из этой суммы 9,7 млрд руб. — доля бюджетных кредитов, 5,9 млрд руб. — государственные гарантии. Существующий на сегодня госдолг составляет 13% собственных доходов региона.



За прошедший год объем долговых обязательств Южного Урала сократился на 12,9 млрд руб.

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